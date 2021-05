Stella Rossa, festa per il titolo: i tifosi e si scontrano con gli ultras del Partizan

Nella serata di ieri, a Belgrado, durante i festeggiamenti dei tifosi della Stella Rossa, per la conquista del trentaduesimo scudetto, ci sono stati degli scontri tra varie frange della tifoseria con gli ultras dei rivali storici del Partizan Belgrado. Il tutto si è sviluppato nella zona di ‘Beton Hala’, lungo il fiume Sava, dove sono stati danneggiati bar e ristoranti. Nonostante l’intervento delle forze dell’ordine, la rissa è andata avanti per diverso tempo: il bilancio finale è stato di un ferito e di una settantina di fermi. Sul posto sono intervenuti anche il capo della polizia serba e il ministro degli interni. La situazione, successivamente, si è poi stabilizzata. La squadra della Stella Rossa, allenata da Stankovic, ha chiuso la stagione a quota 108 punti definendo il nuovo record europeo.

Why have an open-top bus champions parade when you can have an open-top boat champions parade? What a day on the Sava River in Belgrade! #fkcz 😍 pic.twitter.com/DQNsydOdo0

— FK Crvena zvezda in English (@crvenazvezda_en) May 22, 2021