FORZA E STACCO IMPERIOSO: STEFAN ILSANKER, IL MEDIANO VECCHIO STILE

Il primo goal in Bundesliga per Stefan Ilsanker, difensore dell‘Eintracht Francoforte, non sarebbe potuto arrivare in modo tanto magico, se non come effettivamente è stato nel corso della sua 86esima gara disputata nel massimo campionato tedesco.

A soli 17 secondi dal suo ingresso in campo, dopo aver sostituito il compagno di squadra Rode, il “mediano vecchio stile” proveniente dal settore giovanile del Salisburgo, ha siglato il goal del momentaneo 2-0, chiudendo di fatto l’incontro che la sua squadra conduceva contro il Werder Brema.

Ironia della sorte, la serata fantastica dell’ex Lipsia si è conclusa con la seconda rete personale, valsa il 3-0 finale, e messa a segno al minuto numero 90.

Cresciuto nel settore giovanile del Salisburgo, all’interno del quale ha completato la trafila delle giovanili, ha calcato successivamente i campi anche della Serie A austriaca con la maglia del Mattersburg collezionando 30 presenze in stagione tra campionato e coppa.

Due anni dopo (correva il 2015) ritornava in Germania sempre con la casacca della squadra che lo aveva cresciuto, prima di difendere i colori del Lipsia per cinque stagioni di fila. Nello scorso mercato invernale è stato appunto prelevato dall’Eintracht.

Mediano puro, ha nelle sue corde il recupero di palloni in mezzo al campo, e si dimostra molto abile nei duelli aerei. Si è spesso reso pericoloso in occasione di calci piazzati, sfruttando appunto le sue capacità nello stacco. A suo sfavore, nel corso della carriera, vanno segnalati dei cali di concentrazione che hanno caratterizzato alcune sue apparizioni, rendendolo spesso autore di disattenzioni anche banali.

Foto: Twitter Ufficiale Eintracht