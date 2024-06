Stati Uniti, i convocati per la Coppa America. Sono 5 i giocatori della Serie A

Il commissario tecnico Fregg Berhalter ha diramato la lista dei convocati per la kermesse internazionale. Negli USA c’è tanta Italia, visto che sono ben 5 i calciatori dei nostri club chiamati in nazionale: Musah e Pulisic del Milan, Weah e McKennie della Juvetus, ma anche il difensore Kristoffer Lund, in forza al Palermo. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Ethan Horvath (Cardiff City), Sean Johnson (Toronto FC), Matt Turner (Nottingham Forest)

Difensori: Cameron Carter-Vickers (Celtic), Kristoffer Lund (Palermo), Mark McKenzie (Genk), Shaq Moore (Nashville SC), Tim Ream (Fulham), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach)

Centrocampisti: Tyler Adams (Bournemouth), Johnny Cardoso (Real Betis), Luca de la Torre (Celta Vigo), Weston McKennie (Juventus), Yunus Musah (AC Milan), Gio Reyna (Nottingham Forest), Malik Tillman (PSV Eindhoven)

Attaccanti: Brenden Aaronson (Union Berlin), Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Christian Pulisic (AC Milan), Josh Sargent (Norwich City), Tim Weah (Juventus), Haji Wright (Coventry City)