Stati Uniti ai sedicesimi del Mondiale: Australia battuta 2-0

19/06/2026 | 23:04:41

Gli Stati Uniti si qualificano per i sedicesimi di finale del Mondiale. Dopo la vittoria all’esordio, un 4-1 contro il Paraguay, arriva un altro successo. Un bel 2-0 all’Australia. soprattutto nel primo tempo.

La gara si blocca all’11’ con un autogol di Burgess. USA che spingono e a fine primo tempo, al 44′, trovano il 2-o con Freeman.

Nella ripresa, cala il ritmo la Nazionale di Pochettino, l’Australia sale e crea 2-3 palle gol con Volpato che poteva riaprire la contesa. Finisce con un successo meritato per la Nazionale a stelle e strisce. Un 2-0 meritato che porta gli USA a 6 punti e a qualificarsi per i sedicesimi. L’Australia, dopo il successo con la Turchia, rimane a 3.

Foto: Instagram Pochettino