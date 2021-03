Stathopoulos (BC Partners): “Stiamo pensando di investire nello sport. Inter? Valutiamo”

Nikos Stathopoulos, manager di Bc Partners, in un’intervista esclusiva concessa a Bloomberg, ha parlato delle trattative che lo vedrebbero impegnato a provare ad acquisire l’Inter da Suning.

Queste le sue parole riportate da FC Inter news: “Inter? Ovviamente non posso commentare accordi non avvenuti, ma certamente stiamo valutando di investire nell’industria dello sport, che siano Leghe o proprietà di club. E il club dovrebbe essere, nel mio pensiero, un club con alte possibilità di competere ai massimi livelli”.

“Stiamo approcciando il mondo dello sport da un punto di vista dei contenuti – aggiunge il greco -. Lo sport è una grande fonte contenuti di alto valore. E’ live, è unico e un contenuto del genere ha valore. Come musica e cinema, lo sport ha contenuti molto attraenti per il pubblico. Lo sport è un’industria a cui stiamo guardando sempre di più ed è un’industria in crescita. La monetizzazione dei contenuti è un trend che vedremo sempre di più, lo sport non è un settore con regole come tutti gli altri settori industriali e i fondi di private equity possono essere catalizzatori nel rendere istituzionale un settore che è molto attraente e in crescita”.

Stathopoulos, infine, si esprime sull’ingresso dei fondi parziale o totale in una realtà: “Non credo ci siano grandi differenze, visto che molte delle trattative con le Leghe riguardano quote di minoranza. I fondi porterebbero capitale e potenzialmente anche più professionalità, più disciplina e più regole in leghe e in club che oggi sono guidate da un punto di vista più individuale. Non credo che debba esserci nessuna preoccupazione per l’ingresso di chi ha portato più disciplina e regole nei settori dove ha investito precedentemente”.

