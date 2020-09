Stasera Supercoppa: il Bayern è una potenza, Lopetegui ci prova

Finalmente ci siamo. Alle 21 di stasera, si scenderà in campo alla Puskas Arena di Budapest per la Supercoppa Europea tra Bayern Monaco e Siviglia. Stadio aperto ai tifosi per il 30% della capienza. Arbitra l’inglese Anthony Taylor. Le squadre arrivano a questa finale in condizioni diverse.

Dopo il Triplete della scorsa stagione e l’esordio in campionato per 8-0 contro lo Schalke 04, i bavaresi non possono che partire favoriti. La squadra di Flick non sembra aver sofferto la cessione di Thiago Alcantara (passato al Liverpool), il cui ruolo, nell’ultima partita, è stato ricoperto da Joshua Kimmich, autore di una prestazione convincente. Due assist e tanti bei palloni serviti ai compagni. Leroy Sané sembra poi essersi integrato già benissimo. Un’ottima performance anche per lui e un gol all’esordio. È probabile che, per una partita importante come quella di stasera, scendano in campo i titolarissimi nel collaudato 4-2-3-1.

Sarà curioso vedere invece come giocherà il Siviglia, orfano di Banega e Reguilon, ma con una nuova pedina da sfoggiare a centrocampo: Ivan Rakitic, tornato a casa dopo sei anni al Barcellona. Probabile il 4-3-3 rodato da Lopetegui. La sua squadra non ha ancora iniziato il campionato e la forma fisica potrebbe giocare un ruolo fondamentale. Pressing alto e intensità potrebbero però essere le chiavi per mettere in difficoltà un Bayern che sembra veramente imbattibile.

Foto: sito Uefa