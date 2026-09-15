Stasera Serie C in campo: rischia Longo
15/09/2026 | 13:00:59
La panchina di Emilio Longo è in bilico. Come raccontato nella giornata di ieri da Luca Cilli, il Catania potrebbe cambiare in caso di sconfitta a Picerno. Un nome in evidenza per l’eventuale sostituzione è quello di Fabio Caserta. Questo il programma di oggi del girone C in Serie C:
Martedì 15 settembre
Casertana-Altamura: ore 18.30
Crotone-Inter U23: ore 18.30
Giugliano-Cosenza: ore 18.30
Picerno-Catania: ore 18.30
Bari-Potenza: ore 21
Barletta-Salernitana: ore 21
Casarano-Audace Cerignola: ore 21
Cavese-Sorrento: ore 21
Foggia-Savoia: ore 21
Scafatese-Monopoli: ore 21
foto sito catania