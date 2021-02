Stasera PSG-Olympique, Florenzi: “Le Classique come il derby di Roma”

Un derby, o un Classique come quello di stasera, non è mai banale. Ma quello di stasera avrà maggior valore rispetto a quelli passati: oltre ad essere la 100° sfida tra le due squadre francesi, sarà reso incandescente anche dall’andamento delle due compagini. Se infatti il Psg dopo il cambio di allenatore sembra aver trovato una continuità di risultati, la stessa cosa non può dirsi per l’OM, che da poco si è separata dal tecnico portoghese Villas-Boas, anche stasera sarà guidata dal tecnico ad interim. Come se non fosse abbastanza, i parigini, che punteranno alla vittoria per continuare ad inseguire in classifica il Lione e il Lilla, se la dovranno vedere con un Marsiglia alla caccia della vittoria che manca, da 1 mese esatto. Contro il Marsiglia, l’ex giallorosso Alessandro Florenzi ha vinto il suo primo titolo0 in carriera, ma quello di questa sera sarà il suo debutto in un Classique di campionato. Lo stesso esterno italiano, ha così analizzato la partita di stasera ai canali del club: “Alcuni compagni di squadra mi hanno spiegato cosa significhi una partita del genere. Lo sentono moltissimo, come io sentivo il derby Roma-Lazio.”.

Foto: Twitter personale