Stasera Liverpool-Arsenal: Klopp favorito, ma Arteta ha vinto il Community Shield

Big match stasera in Premier League. Ad Anfield si affronteranno il Liverpool e l’Arsenal. L’ultimo precedente risale solo a un mese fa, al Community Shield: 1-1 il risultato dopo 90 minuti di gioco, vittoria dei Gunners ai calci di rigore.

Un trionfo arrivato un po’ a sorpresa, ma frutto di una preparazione vincente di Arteta: nella prima parte della gara, la sua squadra ha avuto un atteggiamento aggressivo, che ha portato al vantaggio con Aubameyang; mentre nella seconda fase del match i suoi uomini sono stati più attendisti e hanno difeso il vantaggio. Tattica che non è cambiata dopo il pareggio di Minamino, al 73′. Proprio questa può essere la chiave per irretire un Liverpool che ha iniziato il campionato esattamente come aveva finito quello precedente: vincendo. Prima il rocambolesco 4-3 contro il Leeds di Bielsa, poi il 2-0 in casa del Chelsea. Adesso la squadra di Klopp è ancora più galvanizzata dall’arrivo di Thiago Alcantara e i precedenti le sorridono: cinque vittorie negli ultimi cinque incontri con l’Arsenal ad Anfield.

Foto: Twitter Arsenal