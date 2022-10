Stasera l’Inter cerca continuità. Fiorentina, un punto a partita bottino indecente

Bella partita stasera al “Franchi”. L’Inter vuole dimostrare di essere completamente uscita dal periodo nero, nel segno della continuità. Per i nerazzurri la sfida al “Franchi” deve essere una proficua rincorsa in vista della decisiva partita di Champions, il Viktoria Plzen per staccare il tagliando e qualificarsi agli ottavi, risultato tutt’altro che da trascurare. Ma Simone Inzaghi pensa solo alla partita di stasera, dentro un calendario sempre più compresso. E la Fiorentina? Non può bastare il doppio banchetto contro gli Hearts in Conference League, anzi quelle partite fanno quasi rabbia per il ritardo in campionato. Quindi, serve una prestazione davvero convincente e un risultato che riabiliti e che consenta di ritrovare fiducia. Dieci giornate e dieci punti, uno a partita: bottino indecente, serve una scossa.

Foto: twitter Fiorentina