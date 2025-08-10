Stasera il Como ospite d’onore del Barcellona. E con un obiettivo di mercato

10/08/2025 | 13:45:54

Stasera Trofeo Gamper e prestigioso appuntamento per il Como che sarà ospite d’onore a Barcellona con riflettori su Cesc Fabregas avversario del suo vecchio “amore”blaugrana. Ma sarà anche un’occasione per parlare di calciomercato: come anticipato diversi giorni fa, il Como vuole prendere un portiere e l’ha individuato in Inaki Pena. Quest’ultimo ha il contratto in scadenza, vuole andare via, ha almeno un altro paio di proposte, ma ha aperto completamente al Como. Nel frattempo il Barcellona ha risolto la pratica ter Stegen, dopo qualche polemica di troppo, e ora può dare il semaforo verde a Inaki Pena. Il Como di sicuro ci proverà, dopo i contatti dei giorni scorsi, fin da stasera…

FOTO: X Como