Starfelt, il Como spinge e si avvicina al traguardo

28/06/2025 | 14:13:30

Il Como vuole prendere un difensore centrale a prescindere dalla decisione definitiva di Thiaw. Il profilo non più a sorpresa, anticipato qualche giorno fa, è quello di Carl Starfelt del Celta Vigo. Ci sono conferme assolute, il Como continua a spingere e aumenterà il pressing per chiudere l’operazione. La valutazione è di 10-11 milioni più bonus, attesi aggiornamenti per avvicinarsi alla fumata bianca.

FOTO: X Como