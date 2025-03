Stanotte Argentina-Brasile senza Messi né Neymar. Non accadeva da 20 anni

Questa notte (ore 1.00 italiane) si affronteranno Argentina e Brasile per le Qualificazioni al Mondiale 2026. E, per la prima volta dopo venti anni, non ci saranno né Messi né Neymar. L’ultima volta in cui Argentina e Brasile si sono affrontate senza né Messi, né Neymar in campo, il commissario tecnico dell’Albiceleste Lionel Scaloni non si era ancora ritirato dal calcio giocato. La data è quella del 29 giugno 2005, nella finale della Confederations Cup 2005 il Brasile vinse per 4-1. Nel mezzo ci sono state ben 20 partite fra le due compagini, solo in 5 casi sono scesi in campo entrambi, come sottolinea TycSports, mentre in tutte le altre 15 occasioni era presente almeno uno dei due. Questa volta Leo sarà fuori per infortunio, mentre Neymar non è stato convocato nonostante il suo rilancio fra le fila del Santos.

soccerladuma