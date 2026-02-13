Stankovic: “Tornare a Milano è il mio sogno, ho l’Inter nel sangue”

13/02/2026 | 11:08:22

Aleksandar Stankovic ha concesso un’intervista a Sky Sport, parlando della sua avventura al Brugge: “La vita qua è molto tranquilla, io vivo vicino al centro sportivo. È molto tranquillo, ha i suoi spazi. Hai tutto il tempo di dedicarti al lavoro e per questo sto molto bene qua. Diciamo che ho avuto il coraggio di prendere una decisione difficile, lasciare casa, Milano, amici e famiglia, tutto, soprattutto lasciare l’Inter, la parte più difficile lasciare l’Inter. Ho avuto un anno fantastico al Lucerna, è stato uno step fondamentale. Poi venire qua… è un club enorme. Le strutture che hanno qua ti spingono a fare sempre meglio e di non accontentarti mai. Quando indossi una maglietta devi dare tutto, senza sudore non hai gloria e quindi devi vivere ogni giorno al massimo ed è una mentalità che senti solo quando sei coinvolto. Il momento più bello che ho vissuto qua finora è stato pochi giorni fa con due assist e un gol e abbiamo vinto tre a zero. Una cosa che sogni da bimbo, un’emozione unica. Sono consapevole di avere un cognome importante, soprattutto quando ero nelle giovanili dell’Inter non era facile con quel cognome. Il mio ex allenatore Cristian Chivu però mi diceva: “Nel calcio nessuno ti guarda la carta d’identità”. Il mio rapporto con lui è speciale, ha giocato tanti anni con mio papà. Per me l’Inter è speciale e parlarne è anche difficile e penso che ogni interista che mi sente dire questo capisce che parlare dell’Inter non è semplice o ce l’hai dentro o non ce l’hai. Non servono tante parole per l’Inter: è un amore unico ed è una cosa che non potrò mai nascondere. Mi fa piacere sapere che l’Inter mi segue e mi guarda perché sono nato a Milano ed essendo interista e tifoso mi fa piacere sapere che c’è l’Inter dietro. Ma sono un calciatore del Brugge ed ho tutto il rispetto e l’amore per questo club, il mister e i miei compagni di squadra e la mia testa ora come ora è qui in Belgio. In futuro poi come dico sempre lo sa solo Dio. Tornare all’Inter? E’ un sogno che è ancora nel cassetto che magari un giorno, non si sa quando, si avvererà. Ma il mio sogno attuale è restare qui due stagioni e fare molto bene. Il mio futuro spero comunque di viverlo da protagonista”.

foto x brugge