Stankovic: “Salvezza un miracolo? Che lo sia. Ci sono difficoltà, ma non dobbiamo abbatterci”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Dejan Stankovic ha così parlato dopo il pareggio contro l’Inter: “È stata una partita molto intensa, bella, combattuta. Faccio i complimenti ai ragazzi, ora diamo continuità. Mi è dispiaciuto non parlare dopo Monza, ma ero triste dopo quell’episodio. Mi pento di non aver parlato perché volevo fare i complimenti alla squadra, lo faccio ora. Faccio i complimenti ai tifosi, che ci sono sempre vicini. Faccio i complimenti a Inzaghi che ha una squadra molto forte e gli auguro buona fortuna”. Poi ha proseguito: “Ce la stiamo mettendo tutta. Sto provando a proteggere la squadra e a creare equilibrio. Oggi avevamo quattro giocatori offensivi più due esterni, cerchiamo di avere equilibrio e di essere pericolosi in avanti. Ci sono difficoltà, ma non dobbiamo abbatterci. Il gol arriverà. Sono felice per i ragazzi. Tanti dicono che la salvezza sarebbe un miracolo, ok, che miracolo sia. Dobbiamo provarci giorno dopo giorno. Dobbiamo essere più che una squadra, gioire e piangere tutti insieme. Oggi è un punto diverso da quello del Monza, ma in tutto serve equilibrio. A Monza abbiamo perso due punti, oggi però abbiamo preso un punto che ci dà continuità. Sono due punti contro avversari difficili, è importante aver preso continuità”.

Foto: Instagram Sampdoria