Stankovic riparte dalla Samp: un’occasione per crescere

Dopo aver preso parte alla tournée con l’Inter di Simone Inzaghi, Filip Stankovic continuerà la sua stagione alla Sampdoria:. Il giovane portiere dell’Inter si trasferirà in blucerchiato con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore dei nerazzurri. Un’occasione per crescere.

Foto: Instagram Stankovic