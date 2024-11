Stankovic: “Peccato per la sconfitta, ci portiamo dietro la prestazione. Futuro all’Inter? Ora penso al Venezia”

Filip Stankovic, portiere del Venezia, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Avremmo voluto fare risultato, ma ci teniamo la prestazione. Ci portiamo sempre il coraggio, la fiducia in noi stessi, il gruppo. Si è visto contro l’Udinese, siamo un bel gruppo e se andiamo avanti così ci possiamo togliere qualche soddisfazione”

Hai sentito papà Dejan prima della partita? “Sì, lo sento sempre. Mi ha detto di stare tranquillo, di fare una partita normale”.

Pensi mai che questa possa essere casa tua in futuro? “Non ci penso, sono concentrato sul mio percorso, sul Venezia, sulla prossima partita. Penso solo al Venezia e al mio percorso”.

Cos’hai pensato alla parata di Sommer su Oristanio? “Non ero con le braccia in cielo, conosco Sommer ed è un grandissimo portiere. Ho cercato di rubargli qualcosa, come è successo con Handanovic. Non ho esultato prima, posso solo fargli i complimenti perché ha fatto una grande partita e una grande parata”.

Foto: Instagram Venezia