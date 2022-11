Stankovic: “Non ho difficoltà a metterci la faccia. Se io sono il problema, me ne vado”

Dejan Stankovic, tecnico della Sampdoria, parla ai microfoni di Sky Sport dopo la gara persa contro il Torino: “Sono pronto a fare qualsiasi cosa, non ho problemi a metterci la faccia. Sono felicissimo di essere in Serie A con la Sampdoria: mi sento privilegiato di poter lavorare in questo campionato. Se io sono il problema, mi tolgo. Non ho contro nessuno, ma sono io contro me stesso: non voglio polemiche perché sabato ci aspetta una partita importante per questa maglia, per il club e per i tifosi. Cercherò di isolare la squadra e di prepararla al massimo per rispondere con orgoglio”.

Foto: Twitter Sampdoria