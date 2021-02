Stankovic: “La mia squadra non molla mai. Qualificazione? C’è speranza”

Dejan Stankovic, tecnico dello Stella Rossa, ha così analizzato ai microfoni di Sky Sport il pareggio in extremis contro il Milan: “Sono contento per i ragazzi, hanno lavorato tanto e duro, si sono sacrificati e hanno fatto un’ottima gara. Abbiamo avuto le nostre chance ma abbiamo saputo soffrire una squadra come il Milan che ha tanta qualità soprattutto in fase di transizione, che con due passaggi erano in porta. Uscire alti e fare tanti uno contro uno è stato un nostro merito. Ci siamo fatti vedere e non abbiamo mollato neanche dopo l’espulsione di Rodic. Abbiamo cercato il gol, è arrivato. La speranza c’è. Il Milan è molto forte in questo genere di cose ma non abbiamo mollato e questo è un marchio di fabbrica della mia squadra”.

Foto: Twitter Stella Rossa