Dejan Stankovic, nuovo allenatore della Stella Rossa, ha parlato ai microfoni dell’emittente televisiva Pink TV in merito alla possibilità di rivedere a Belgrado Aleksandar Kolarov, terzino in scadenza a giugno con la Roma: “Ora non c’è la possibilità che possa tornare alla Stella Rossa, ma le porte per lui rimangono aperte”.