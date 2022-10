Stankovic: “Il primo gol ha cambiato la partita. Squadra viva fino alla fine”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic, ha così commentato la sconfitta esterna per 3-0 sul campo dell’Inter, partendo a parlare delle emozioni provate: “Il mio passato all’Inter è stato bello e ringrazio i tifosi per l’accoglienza. Dopo c’era la partita e tutti i mie pensieri erano verso la mia squadra e i nostri tifosi“. Poi è passato all’analisi della gara: “Il gol che subisci da calcio piazzato. L’Inter è una squadra forte, che lotta per obiettivi diversi dai nostri e che ha passato il turno in Champions. L’impatto è stato buono, poi con il gol su calcio piazzato per l’Inter diventa più facile. Anche il secondo gol è un lancio che no dovevamo prendere. La mia squadra comunque è stata viva fino alla fine e questo mi porto dietro da questa partita. Non mi piace perdere, ma prendo le cose buone e piano piano ne usciremo. Faccio i complimenti ai miei ragazzi e ringrazio il pubblico per averci sostenuto per 90 minuti. Se finirà la luna di miele lo accetterò. Ci sono due tipi di allenatori: quelli che sono esonerati e quelli che lo saranno. Non sono negativo”. Infine, ha chiuso il suo intervento parlando del campionato italiano: “C’è troppo gap tra le prime 6/7 squadre e il resto. Non sono qui a giudicare nessuno, ma c’è questa distanza. Tutti guardiamo anche gli altri paesi: si può cresce e il Napoli è la dimostrazione che anche in Italia si può giocare con qualità e intensità. Ognuno ha la propria identità e auguro il emglio alle squadre italiane in Europa”.

Foto: Instagram Sampdoria