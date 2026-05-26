Stankovic: “Il mio futuro? Prima la Nazionale e le vacanze, poi vedremo”

26/05/2026 | 11:24:10

Alexandar Stankovic ha parlato del suo futuro dopo la grande annata al Brugge: “Tra pochi giorni partirò per andare in nazionale, poi ci saranno le vacanze. Ci sarà tempo per parlarne. Il Club Brugge è una grande famiglia. Sono veramente molto orgoglioso di me stesso, ma anche dei miei compagni e del club. Siamo riusciti a conquistare la seconda stella, è qualcosa di straordinario” le parole riportate da nieuwsblad.be.

foto X brugge