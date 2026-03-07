Stankovic: “Il mio futuro dipende dall’Inter, non da me. Sono un grande tifoso dei nerazzurri”

07/03/2026 | 19:14:37

Aleksandar Stankovic ha parlato a Dazn del suo futuro e del possibile ritorno all’Inter: “Non dipende da me. Tutti conoscono la mia situazione riguardo al contratto e alla clausola di riacquisto. Dipende da entrambi i club, dall’Inter, non da me. Tornare a Milano? Mi sento pronto a tutto. Sono pronto a tante cose, quindi perché non a questa eventualità? Non posso nasconderlo; sono un grande tifoso dell’Inter. Ma ora indosso la maglia del Club Brugge e sono il loro primo tifoso”

