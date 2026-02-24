Stankovic: “Il mio futuro? Deciderà l’Inter. Chivu è importante per me”

24/02/2026 | 15:26:00

Intervistato da GVA, il centrocampista del Club Brugge Aleksandar Stankovic ha parlato del suo futuro e non solo: “Mio padre? Spero di aver preso un po’ dei suoi geni. Sai, anche solo vincere metà del suo palmarès sarebbe bellissimo. A centrocampo ho più libertà e posso prendere più rischi. Fare ciò che mi viene naturale. ‘Mantieni le cose semplici, così funzionerà e arriveranno cose belle.’ Ma non devo dimenticare di tornare a difendere, altrimenti si arrabbia. Sto scoprendo un nuovo lato del mio gioco. Chivu è importante per me. Tutti conoscono la mia situazione contrattuale, con la clausola di riacquisto. Ma onestamente: penso che sia una forma base di rispetto concentrarmi sul Club Brugge finché sono qui. L’Inter sa come la penso e per questo mi lascia tranquillo. La cosa divertente è che non sono io a decidere. Decide l’Inter”.

