Stankovic: “Il gol del 3-2? E’ braccio. Magari la perdevamo lo stesso, ma lasciaci il 2-2. Accetto tutto ma non voglio passare per stupido”

Dejan Stankovic, tecnico della Samp, a Dazn ha commentato anche il gol del 3-2 della Juve di Rabiot, viziato da fallo di mano.

Queste le sue parole: “E’ braccio netto. Si vede il bicipite come si muove, mi fermo qua. Posso vedere anche la gomitata che ha ricevuto Amione? Ma se un tocco di braccio di Gabbiadini che è caduto mi hanno annullato un gol a Empoli al 96′. Io parto dalla posizione che avrei perso comunque. Noi l’abbiamo visto sul tablet e siamo andati avanti. Mi fido se lo vede l’arbitro e il VAR. Ma ragazzi. Ok fino ad un certo punto si accettano ma poi non voglio passare per stupido”.

L’eleganza nella protesta: “Mi spiace per i ragazzi. Forse si perdeva comunque quella partita ma facci giocare 2-2 un altro minuto, altri cinque? E’ un altro vantaggio per noi. Mi piange il cuore per loro”.

Foto: twitter Samp