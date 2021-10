Stankovic: “E’ già l’Inter di Inzaghi. Ha il suo carattere. Sheriff? Bisogna fare attenzione, io ne so qualcosa”

Queste le sue parole: “Questa è già l’Inter di Simone Inzaghi. Non lo vedete il carattere della squadra? Non lo vedete come rimontano le partite? Lui era così già vent’anni fa. Studiava ogni partita, conosceva ogni singolo difetto dei difensori. Così segnava, così li beffava. Simone era velocissimo? No. Aveva un grande fisico? No. Ma sapeva dove cercare falli, dove attaccare. E non parlo delle grandi partite, ma di quelle contro avversari che…vabbè, non faccio nomi, ma magari si poteva pure fare a meno di studiarli. E invece lui era lì, a curare i particolari”.

“So già cosa vuole chiedermi: l’Inter è più o meno forte? Non lo so. Ma dico questo: ho vinto da giocatore, ora pure in panchina con la Stella Rossa. E dopo un successo, è giusto far entrare un po’ di aria nuova in uno spogliatoio, vedere qualche faccia diversa. Non dico che si perda la fame, ma inconsciamente si può accusare un po’ di stanchezza mentale, specie dopo una stagione intensa come la scorsa. È come se si andasse in overload, a un certo punto non ce la fai più. E poi, su Lukaku: non mi sembra che Dzeko stia segnando poco, anzi. In qualcosa l’Inter ha perso, in altro ha guadagnato: per lo scudetto lotterà fino alla fine”.