Stankovic: “Dovevamo vincere e abbiamo trovato il modo. Sembrava di giocare in casa”

Dejan Stankovic, allenatore della Samp, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Cremonese, la prima in massima serie per i blucerchiati.

Queste le sue parole: “Un’emozione completa. Sembra di aver giocato in casa, con le tribune piene e il settore ospiti pieno e quella fiducia dal primo all’ultimo secondo. I ragazzi sono stati spettacolari. Adesso non mi interessa fare analisi, dovevamo vincere e abbiamo trovato il modo. La voglia, il sacrificio e anche la fortuna ti premiano”.

Sui cambi: “Non può essere delusione, è una grossa parola. Un giocatore può giocare bene e male. Hanno dato tutto. Si può sbagliare, io cercavo di trovare il modo di stare bene in campo. I ragazzi hanno dato tutto e io cercavo di metterli nelle condizioni fisiche, mentali e tattiche per resistere ed essere organizzati”.

Ora l’Inter: “Non ci penso. Mi godo questa vittoria, alla prossima partita ci penseremo poi”.

Foto: twitter Samp