Stankovic: “Abbiamo fatto un’ottima gara, concesso il rigore per colpa nostra”

30/09/2025 | 21:37:08

Aleksander Stanković ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta del Bruges contro l’Atalanta: “Di positivo penso che ci possiamo portare tante cose a casa. Abbiamo fatto un’ottima gara, soprattutto nel primo tempo, con il palleggio nella loro metà campo e nella nostra. Abbiamo studiato bene l’avversario, poi abbiamo fatto gol e avevamo la partita in mano. Nel secondo tempo siamo entrati e abbiamo provato a giocare come volevamo. L’Atalanta, con le sue qualità individuali, ci ha messo in difficoltà. Abbiamo concesso il rigore per colpa nostra, poi dopo c’è stato un po’ di confusione in mezzo al campo, poi il calcio d’angolo e il gol di Pasalic. Si può sempre migliorare, ogni partita serve per crescere. Nessuno è perfetto, bisogna lavorare ogni giorno”.

FOTO: X Bruge