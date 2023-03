Stankovic: “Abbiamo dato tutto contro una squadra che sarebbe seconda. Vlahovic? E’ un grande attaccante, troverà la continuità”

Dejan Stankovic allenatore della Sampdoria, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Juventus.

Queste le sue analisi: “La Sampdoria ha dato tutto. Contro una squadra molto forte con la Juve, che con i punti guadagnati sul campo sono secondi, abbiamo fatto un’ottima gara. Dopo gli episodi, come i due gol presi facili, pesano tanto. I ragazzi sono stati bravi a recuperare. Hanno recuperato una partita che poteva prendere una piega molto diversa, invece non hanno perso la lucidità. Anche sullo 0-0 Gabbiadini ha avuto un’occasione e poco dopo di nuovo. Poi sono episodi. Qualche errore di troppo nella lettura soprattutto sul terzo gol. Io mi sono arrabbiato sul quarto. Se perdo, devo farlo con orgoglio. Troppi errori di lettura”.

Cosa ha detto a Vlahovic? “Dusan è un grande attaccante. E’ un momento no. Ci siamo parlati come un padre ad un figlio. Lui ha l’età di mio figlio più grande. Non deve mollare, è un attaccante top. In questi anni le carriere volano e deve mantenersi al livello top. Troverà la continuità, si sbloccherà”.

Foto: twitter Samp