Stangata per Owono: dodici giornate di squalifica per l’intervento su de Miguel

13/11/2026 | 21:50:51

In serata è arrivata la decisione del Comitato Disciplinare della Federazione spagnola di calcio in merito alla squalifica su Jesus Owono. Il portiere dell’Andorra colpì con veemenza Jesus de Miguel, causandone la morte e ricevendo il cartellino rosso in modo diretto dall’arbitro. Il giocatore è stato squalificato con la massima sanzione consentita dal Codice Disciplinare: 12 giornate.

Foto: X Andorra