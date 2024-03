Stangata per il Brindisi: il club pugliese è stato penalizzato di 4 punti

Il Brindisi è stato ufficialmente penalizzato di 4 punti. Il club pugliese è andato incontro a tale sanzione per via del ritardo nel versamento dei contributi previdenziali entro la scadenza del 18 dicembre. Questa la nota pubblicata dalla FIGC sul proprio sito a tal proposito:

“Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato con 4 punti di penalizzazione in classifica il Brindisi (Girone C di Serie C) a seguito di violazioni di natura amministrativa. Il TFN ha inoltre sanzionato con 45 giorni di inibizione l’amministratore unico del club, Mariachiara Rispoli”.

