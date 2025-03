Stangata per Fonseca, Klopp lo difende: “Mi sembra una esagerazione. Ci sono mie foto molto simili e mi hanno solo espulso”

Il caso delle ultime settimane è quello relativo a Paulo Fonseca. L’ex tecnico del Milan, da febbraio al Lione, è stato squalificato per 9 mesi per un testa a testa con un arbitro. Una squalifica che per molti sembra davvero una esagerazione. Tra le reazioni arrivate in difesa dell’allenatore portoghese è arrivata anche quella di Jurgen Klopp.

L’ex guida tecnica del Borussia Dortmund e del Liverpool, attualmente Head of Global Soccer della Red Bull, ha commentato così la vicenda: “Ho visto che è stato squalificato per quasi 9 mesi. Ci sono alcune mie foto molto simili, di incontri ravvicinati con gli arbitri, nel caso peggiore sono stato espulso, in altri casi nemmeno”, ha chiosato il tedesco.

Foto: twitter Liverpool