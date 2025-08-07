Stanciu: “Da ragazzo giocavo per strada, sono un calciatore disciplinato e passionale”

07/08/2025 | 22:28:47

Stanciu si è presentato da nuovo calciatore del Genoa, le parole ai canali ufficiali del club ligure: “Sono Nicolae Claudiu Stanciu, sono nato in Romania il 7 maggio 1993 ed ho scelto la maglia numero 8 perché sono un centrocampista ed è un numero che mi si addice. Ho iniziato a giocare a 11 anni in una organizzazione calcistica. Sino ad allora giocavo per strada nel mio paese. A 11 anni sono andato in città per studiare ed ho iniziato ad allenarmi. Sono calmo, gentile e leale. Come calciatore invece disciplinato, creativo e passionale. Gol più bello? Quello che ho segnato con la Nazionale della Romania agli Europei 2024 contro l’Ucraina. Il mio idolo? Ivica Olic, è un grande professionista e lavora molto per il suo team”.

foto: sito genoa