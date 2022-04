Stam su ten Hag allo United: “Avrà bisogno di tempo e questo è sempre un problema”

Jaap Stam, ex difensore del Manchester United (e non solo, come bene ricordiamo in Italia) ha parlato ai microfoni Sky Sports UK della nuova avventura che attende Erik ten Hag, che nella prossima stagione allenerà i Red Devils: “La qualità degli avversari sarà molto più alta. Sarà più difficile essere dominante come è stato con l’Ajax. Per fare lo stesso in Premier League bisogna spendere soldi e avere giocatori di una certa qualità, perché devono adattarsi alla sua filosofia e al suo modo di giocare. In Olanda ci è riuscito, proverà a fare lo stesso a Manchester. Però avrà bisogno di tempo e questo è sempre un problema per gli allenatori. Tutti i grandi club vogliono competere per vincere trofei e non c’è tempo per costruire o avere stagioni di transizione. In ogni stagione il Manchester United deve puntare a vincere la FA Cup, la Premier League e fare bene in Champions League“.

Foto: Twitter Manchester United