Stagione finita per Ghiringhelli: il comunicato del Novara

Arrivano brutte notizie in casa Novara. Il club infatti, tramite una nota ufficiale sul proprio sito, ha reso noto che la stagione di Luca Ghiringhelli è terminata a causa di una lesione del legamento crociato anteriore e del menisco laterale del ginocchio. Questo il comunicato: “Novara Football Club comunica che il calciatore Luca Ghiringhelli si è sottoposto ad accertamenti diagnostici in seguito all’infortunio riportato in allenamento mercoledì 5 febbraio. Gli esami strumentali hanno confermato una lesione del legamento crociato anteriore e del menisco laterale del ginocchio destro”.

FOTO: sito Novara