Stagione da applausi per Milenkovic: la Fiorentina si gode il suo gigante

Il difensore con il vizio del gol. Nikola Milenkovic sta vivendo una grandissima stagione a livello individuale. Con la rete realizzata ai danni del Bologna, il centrale serbo è arrivato a quota 5 reti e ha sfornato prestazioni importanti nel corso della stagione. 195 cm di intelligenza, forza fisica ed un’elevazione fuori dal comune. Il valore del difensore classe 1997 è in continua ascesa e la Fiorentina può essere contenta di avere un vero e proprio gioiello in casa. Milenkovic si distingue anche per la sua duttilità ed il suo spirito di sacrificio. Può adattarsi anche come terzino destro in una difesa a quattro ma anche disimpegnarsi come centrale destro in una difesa a 3. Può all’occorrenza agire come libero, quindi agire centralmente nella difesa a tre.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina