Stadio Roma: via libera per costruire la struttura a Pietralata

28/09/2026 | 15:16:27

Possibile svolta in casa Roma. La conferenza dei servizi decisoria, riunitasi questa mattina, ha dato il lasciapassare per la costruzione del nuovo stadio dei giallorossi, che sorgerà a Pietralata. L’ultimo nodo da sciogliere, prima di posare la prima pietra e iniziare con i lavori, riguarda la Roma che dovrà consegnare il progetto esecutivo. Il sindaco della capitale Roberto Gualtieri ha detto a margine della conferenza: “È una giornata storica, lo stadio si farà e sarà uno dei più belli al mondo”. Andrea Abodi, ministro dello Sport, è entusiasta: “segnale forte, chiaro e inequivocabile”. L’obiettivo è di iniziare i lavori a marzo 2027 e di completarne la realizzazione entro la fine del 2029.

Foto: X Roma