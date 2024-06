Stadio Milan: la Regione Lombardia approva l’accordo di programma

Il programma per la costruzione del nuovo stadio del Milan a San Donato procede. Infatti la giunta della Regione Lombardia ha approvato la delibera che prevede l’adesione all’Accordo di Programma, il quale era stato promosso dal Comune di San Donato Milanese, a cui aveva già aderito il gruppo Ferrovie dello Stato. La stessa delibera è stata approvata sulla proposta di Attilio Fontana. L’intero intervento non presenta alcun onere finanziario per Regione Lombardia, lo riporta Calcio e Finanza. Il presidente Fontana ha così commentato:

“Ci viene chiesto di andare avanti e noi andiamo avanti. Non saremo noi a incidere sulle scelte del Milan. Mi sembra però che la determinazione a proseguire su questo percorso ci sia, credo però che il Milan valuterà anche la proposta elaborata da WeBuild sulla ristrutturazione di San Siro. Ma sono scelte che non riguardano la Regione, noi ci atteniamo a quelli che sono i percorsi di carattere amministrativo volti a sostenere i progetti di valorizzazione dei territori

Foto: nuovo stadio Sito Milan