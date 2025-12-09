Stadio Meazza occupato per le Olimpiadi: l’Inter per i quarti di Coppa Italia giocherà a Monza

09/12/2025 | 11:05:03

Partiranno a breve le Olimpiadi di Milano e Cortina 2026. Lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro sarà impegnato due settimane per i giochi olimpici. Il Milan, infatti, traslocherà per la gara con il Como addirittura in Australia. L’Inter sarà impegnata in Coppa Italia il 4 o l’11 di febbraio contro la vincente di Roma-Torino. La compagine di Chivu dovrebbe scendere in campo a pochi chilometri da San Siro, all’U-Power Stadium di Monza, impianto che già abitualmente è la casa dell’Under 23 di Stefano Vecchi. Decisione da ufficializzare ma appare ormai in via di definizione.

Foto: sito Monza