Stadio Maradona, annullata l’inaugurazione prevista il 29 luglio. De Magistris: “Troppe polemiche”

L’inaugurazione dello stadio Maradona, prevista per il 29 luglio, non si farà. Lo annuncia il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ai microfoni di Canale 21:

“Ho molta amarezza, siamo stati rapidissimi a intestare lo stadio a Diego quando è finito. Vedere un dibattito surreale e intossicato in questi giorni perché volevamo fare un altro step, visto che non si può aprire lo stadio ai tifosi. Avevamo pensato di mettere una targa e una scultura, facendo intervenire 500 bambini. E che si è scatenato. Se Maradona deve diventare un messaggio politico e noi protagonisti di una divisione, l’evento non ha ragione di essere. Mettiamo da parte la festa e ricorderemo Maradona solo da punto di vista istituzionale”.

Foto: Instagram Maradona