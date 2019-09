Stadio di Milano, l’architetto di Populous: “Sarà ispirato al Duomo e alla Galleria”

Presso la sede del Politecnico, questa mattina si è tenuta la presentazione dei due progetti finali per la costruzione del nuovo stadio di Milano che sarà la futura casa di Milan e Inter. Christopher Lee, architetto di Populous, ha presentato il secondo progetto, dal nome ‘La Cattedrale’: “Lavoro da sempre sugli stadi di calcio, ho progettato per esempio l’Emirates dell’Arsenal e progettare quello di Milano sarebbe un onore enorme. Il nostro progetto è ispirato a Milano, al Duomo e alla Galleria. Il nuovo stadio deve diventare un’icona come lo è adesso San Siro. Vogliamo uno stadio per tutti e qui la gente avrà la possibilità di passare tanto tempo insieme. Verrà creato un nuovo quartiere, ci sarà un grande parco aperto a tutti e una piazza. Il campo sarà interrato, abbiamo lavorato con ingegneri acustici perché adesso c’è troppo rumore all’esterno quando ci sono partite e concerti. Tutti potranno godere di queste strutture. Abbiamo progettato un museo dove c’è l’attuale stadio. Per noi è fondamentale la sostenibilità e questo sarà lo stadio più sostenibile al mondo. Vogliamo creare un edificio autentico: sarà rosso quando giocherà il Milan e blu quando giocherà l’Inter. All’interno, l’impianto sarà come un catino, stiamo pensando a circa 65 mila posti. Deve essere come un teatro: bisogna sentire tutto, come i cori, alla perfezione. Gli spalti saranno più vicini al campo di circa dieci metri rispetto ad ora, i tifosi saranno vicinissimi al campo. Sarà uno stadio riconoscibile e fatto per Milano, che non si vedrà da nessun’altra parte. Chi lo vedrà, lo assocerà subito alla città di Milano“.

Foto: twitter Inter