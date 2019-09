Stadio di Milano, l’architetto di Manica-Sportium: “Due anelli e posti più vicini al campo”

Si è svolta questa mattina la presentazione dei progetti per il nuovo stadio di Milano che ospiterà le partite interne di Milan e Inter. Nella sede del Politecnico, David Manica, architetto di Manica-Sportium, ha presentato il primo progetto, che si chiama ‘I due anelli di Milano’: “Ringrazio le due società per averci dato l’opportunità di lavorare a questo progetto, che si basa su due anelli che si intersecano. Abbiamo immaginato lo stadio all’interno di un parco e in un nuovo quartiere. Ci saranno dieci ettari di giardino. Manterremo il prato di San Siro e ci sarà una zona per gli eventi. Per quanto riguarda l’interno, gli spalti sono ancora più verticali e i seggiolini più vicini al campo rispetto a quanto non lo siano già ora. Lo stadio cambierà colore a seconda di chi ci giocherà: se il Milan o l’Inter. Ognuno dei due anelli rappresenta le due squadre. Sulla facciata ci sono delle foto di persone, di tifosi, in modo che un giorno un bambino possa trovare la foto di suo nonno tra quelle. È uno stadio per la gente“.

Foto: twitter Inter