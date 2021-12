La capienza negli stadi fa un passo indietro, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, dopo i dati in continuo aumento legati ai contagi di Covid-19.

Si scende dunque al 50% della capienza con la soluzione a scacchiera in vigore prima dell’estensione al 75%. Pasos indietro anche per quanto riguarda gli impianti sportivi al chiuso, che potranno arrivare al 35%.

Foto: Twitter Inter