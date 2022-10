Srna racconta il dramma Shakhtar: “Siamo senza sede. A volte mi sveglio e non so dove sono”

Durante l’intervista concessa a Marca, Darijo Srna, direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, ha raccontato il suo dramma umano e calcistico che sta colpendo l’Ucraina (per lui è la terza guerra): “Nel 1991 in Croazia, nel 2014 a Donetsk e ora in tutta l’Ucraina. All’inizio è stato un disastro. Eravamo a Kiev con la squadra e ci siamo occupati di organizzare tutto, soprattutto con gli stranieri. Alcuni partivano in macchina, altri in treno. Nel 2014 abbiamo dovuto lasciare Donetsk, la nostra casa, il nostro stadio. Ci siamo trasferiti a Kiev e ora inizia un’altra guerra. È difficile spiegare la nostra vita da allora fino ad oggi. Siamo una squadra senza sede e questa è la cosa più dolorosa. Abbiamo giocato a Leopoli, a Odessa, a Kharkiv, ora la Champions League a Varsavia. A volte mi sveglio e non so dove sono”.

Foto: Twitter Shakhtar