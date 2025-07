Srna (ds Shakhtar): “Arda Turan è un mix tra Luis Enrique e Simeone”

07/07/2025 | 16:11:24

Arda Turan è il nuovo allenatore dello Shakhtar Donetsk. Intervistato da Marca, il ds del club ucraino, Darijo Srna, ha fatto una descrizione del tecnico turco: “Arda ha fame di successi, è giovane, ambizioso e vincente, come me e come il nostro team. Ha fatto un ottimo lavoro con l’Eyüpspor, concludendo al sesto posto nella sua prima stagione in Superliga turca, a un punto dalla qualificazione europea. Abbiamo parlato solo di calcio, dei giocatori e della squadra. È bastata una telefonata. Arda ha detto: ‘Sono pronto, questa è la mia opportunità e voglio coglierla. Non mi preoccupo, voglio essere allenatore ai massimi livelli e lo Shakhtar è un passo enorme per me’”.

Srna è sicuro che Arda abbia tutte le qualità per diventare un allenatore di livello internazionale, paragonandolo a Simeone in difesa e Luis Enrique in attacco. “Negli ultimi 25 anni non solo abbiamo esportato buoni giocatori, ma anche grandi allenatori: Lucescu, De Zerbi, Luís Castro, Fonseca… E Arda ha tutto per essere un ‘top. È Simeone in difesa e Luis Enrique in attacco. Ha l’anima del giocatore, capisce il calciatore, ed è questa la cosa più difficile. Inoltre, ha uno staff eccezionale. Crediamo in lui e siamo pronti ad iniziare un nuovo capitolo con la stessa ambizione di sempre: vogliamo andare più avanti possibile in Europa League e tornare a vincere il campionato”.

Foto: X Shakhtar