Squillo di Politano, vantaggio Napoli sull’Union Berlino all’intervallo

Il Napoli chiude in vantaggio il primo tempo grazie al gol di Politano al 39’, bravo ad anticipare gli avversari dopo un cross di Mario Rui. Un minuto prima Haberer aveva sfiorato il vantaggio per l’Union Berlino, ma la sua conclusione – tutto solo davanti a Meret – era stata troppo debole. Il Napoli aveva sbloccato al 31’ con Anguissa di testa su sponda di Di Lorenzo, ma proprio l’intervento del terzino era stato ritenuto falloso dopo un controllo al VAR. In pieno recupero palo di Juranovic su punizione.

Foto: Twitter Napoli