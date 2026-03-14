Squillo di Pio Esposito: Inter avanti 1-0 sull’Atalanta al 45′

14/03/2026 | 15:49:45

L’Inter conduce 1-0 sull’Atalanta al termine dei primi 45 minuti di gioco. L’Inter non domina, anzi soffre, ma sfrutta l’unica grande chance che ha avuto.

Parte bene l’Inter, al 6′ tiro di Dimarco da buona posizione su lancio di Barella che termina fuori. La risposta dell’Atalanta però è molto pericolosa. Al 12′ uscita clamorosa di Scalvini che innesca un contropiede per l’Atalanta, concluso con un tiro di Scamacca, para Sommer in qualche modo. Al 24′ la sblocca l’Inter alla prima occasione. Proteste dell’Atalanta per un tocco su Kolasinac, l’arbitro lascia correre e allora Dumfries appoggia per Barella, bravo a vedere Esposito che calcia un diagonale di sinistro che batte Carnesecchi, non perfetto. Inter avanti 1-0 al Meazza a fine primo tempo.

Foto: sito Inter