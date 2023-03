Squillo di Mbappé al 92′. Il PSG batte il Brest 2-1

Dopo le polemiche e le critiche post eliminazione dalla Champions, il PSG soffre ma alla fine ottiene 3 punti importanti in Ligue 1. I campioni di Francia si sono imposti 2-1 in casa del Brest, che milita nei bassifondi della classifica.

PSG avanti con un gol di Soler al 37′. Il pareggio per i padroni di casa con Honorati al 43′. Nella ripresa, assalto parigino alla porta avversaria. Sembra profilarsi un deludente pareggio per gli uomini di Galtier, salvato dalle sue stelle al 92′. Messi illumina, Mbappé realizza nel recupero la rete del 2-1.

In classifica, PSG che si porta a 66 punti, momentaneamente a +11 sul Marsiglia.

Foto: Instagram PSG