Squillo di Lautaro, l’Inter vince a Roma 1-0 e sale a -2 dal Napoli

L’Inter espugna lo stadio Olimpico di Roma, vincendo 1-0 con uno squillo di Lautaro Martinez al 60′. Gara equilibrata, decisa da uno spunto per i nerazzurri.

Concluso il primo tempo all’Olimpico tra Roma e Inter. Risultato ad occhiali dopo i primi 45 minuti del match. Gara che parte a ritmi super. Prima chance per la Roma con Pellegrini che calcia, ma di poco fuori. Al 6′ Svilar risponde alla grande su Thuram, con un gran destro del francese, parato dal portiere giallorosso. Al 12′, esce Calhanoglu per un problema fisico, entra Frattesi. L’Inter sfiora il gol con Mkhitaryan con una botta che scheggia il montante. La Roma reagisce con un brivido per Sommer che respinge con i pugni un pallone in area, palla che sbatte sul palo e torna tra i guantoni del portiere nerazzurro.

Al 26′ l’Inter perde anche Acerbi per un problema muscolare, entra de Vrij. I ritmi calano, al 40′, squillo di Pellegrini che fa partire un destro dall’Inter, para Sommer. Il primo tempo termina senza gol, 0-0.

Nella ripresa, parte meglio la Roma che prova con una conclusione ancora di Pellegrini da fuori. Al 60′, su una azione della Roma, perde palla Zalewski, scatta la ripartenza dell’Inter orchestrata da Dimarco, palla per Lautaro che di destro insacca in rete il vantaggio nerazzurro. L’Inter si rintana e prova a ripartire cercando di sfruttare gli spazi che gli concede la Roma. Chance per Dumfries e Thuram in ripartenza per chiudere la gara, ma Svilar si oppone e tiene a galla la Roma che ci prova con Soulé da fuori, ma para Sommer.

Roma che prova ad assaltare, ma l’Inter si difende bene, correndo pochi rischi fino alla fine, escluso un tiro di Soulé al 95′. Vince l’Inter 1-0 all’Olimpico. Un successo che proietta i nerazzurri al secondo posto, a 17 punti, scavalcata la Juve a 16 e a -2 dal Napoli, che è a 18. Domenica sera ci sarà Inter-Juventus.

Foto: twitter Inter