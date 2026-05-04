Squillo Champions della Roma: poker alla Fiorentina. Juve a -1, Milan a -3

04/05/2026 | 22:39:20

La Roma annichilisce la Fiorentina e manda un serio messaggio alla zona Champions, a Juventus e Milan e se vogliamo Como. Un 4-0 senza storia all’Olimpico. Partenza sprint dei giallorossi. Al 10′ traversa della Roma con Malen. Wesley trova una giocata centrale per Malen. L’olandese controlla, si gira e punta la porta: destro al limite dell’area di rigore, palla deviata sul montante. Dal calcio d’angolo la Roma la sblocca. Cross di Pisilli, Mancini tutto solo di testa non sbaglia per il vantaggio giallorosso. Al 17′, raddoppia la Roma. Azione ben congegnata dei giallorossi, palla per Wesley che calcia di destro a giro, palla in rete. Fiorentina annichilita. Roma in scioltezza che trova anche il tris con Hermoso. Fiorentina non pervenuta all’Olimpico.

Nella ripresa, prova ad iscriversi alla gara la Viola. Al 47′ palo della Fiorentina con Braschi, al quale risponde una traversa di Malen. Roma incontenibile, Al 58′ arriva il poker. Assist di Malen che serve Pisilli che non sbaglia. Arriva il 4-0 della Roma, gara senza storia.

Finale in gestione per i giallorossi che ruotano alcuni uomini e Gasperini fa esordire alcuni ragazzi. Finisce 4-0. La Roma sale a 64, a -1 dalla Juve che è a 65 ma occhio anche al Milan a 67.

Foto: X Roma